Bayer selbstbewusst nach Sieg gegen Nizza: "Wollen die Europa League gewinnen"

Erst einmal will Bayer aber vor allem den Gruppensieg einfahren - um im Sechszehntelfinale einen vermeintlich leichteren Gegner zu bekommen und das Heimrecht im Rückspiel zu haben. Dafür hat die Mannschaft von Peter Bosz am Donnerstag einen nie wirklich gefährdeten Sieg in Nizza geholt und sich somit ein echtes Endspiel um den Gruppensieg erarbeitet. Wenn am kommenden Donnerstag (18.55 Uhr) Slavia Prag in der Bay-Arena gastiert, geht es um Platz eins.