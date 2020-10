Nach Rot für Bellarabi und trotz Elfmeter-Parade von Hradecky: Bayer Leverkusen verliert bei Slavia Prag

Bayer Leverkusen hat im achten Pflichtspiel der Saison die erste Niederlage kassiert. Die Werkself unterlag bei Slavia Prag nach turbulentem Spielverlauf mit 0:1 (0:0) und erlitt nach dem 6:2 zum Auftakt gegen OGC Nizza einen ersten Dämpfer in der Europa League. Bayer musste die Partie allerdings rund zwei Drittel der Spielzeit in Unterzahl bestreiten. So war Karim Bellarabi bereits nach 22 Minuten von Schiedsrichter William Collum aus Schottland per Roter Karte des Feldes verwiesen worden. Im zweiten Durchgang zeigte der Referee dann nach einem Rettungsversuch Hradeckys gegen den heranstürmenden Peter Olayinka auf den Punkt. Der Bayer-Keeper hielt zwar den Elfmeter von Nicolae Stanciu (65.), war beim Siegtreffer des tschechischen Meisters durch Olayinka zehn Minuten vor dem Ende aber machtlos.

Bayer-Trainer Peter Bosz hatte sein Team gegenüber dem 3:1 am Montag in der Bundesliga gegen den FC Augsburg auf sieben Positionen verändert. Bewährungschancen erhielten unter anderem der in dieser Spielzeit noch gar nicht eingesetzte kroatische Vize-Weltmeister Tin Jedvaj und Nationalspieler Jonathan Tah, der erstmals in der laufenden Saison in der Anfangsformation stand. Auch Bellarabi durfte nach zuletzt drei Joker-Einsätzen von Beginn an ran. Die erhebliche Rotation sorgte bei Bayer aber keinesfalls für ein Durcheinander. Man versuchte sofort, die Spielkontrolle zu übernehmen - was bis zum Rot für Bellarabi auch gelang.