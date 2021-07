Leverkusen-Manager Rolfes prangert Probleme in deutscher Nachwuchs-Förderung an: "Zwingend verbessern"

Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes sieht Nachholbedarf bei der Ausbildung von Nachwuchsfußballern in Deutschland. " Wir brauchten nicht erst diese Europameisterschaft, um zu erkennen, dass wir in Deutschland die Ausbildung der Spieler zwingend verbessern müssen ", sagte Rolfes der in Düsseldorf erscheinenden Rheinischen Post (Donnerstag).

"Ein ganz elementarer Bestandteil unseres Nachwuchsleistungszentrums in Leverkusen ist dabei die Trainerakademie. Denn Talententwicklung und Ausbildung betrifft ja nicht nur die Spieler, sondern auch die Jugendtrainer", sagte der 39-Jährige. Thomas Eichin als Leiter Nachwuchs und Keld Bordinggaard als Head of Coaching arbeiteten bei Bayer 04 bereits seit Monaten daran, Strukturen nachhaltig zu ändern und dadurch das Niveau zu heben. Das gehe natürlich nicht von heute auf morgen. " Aber wir sind auf einem guten Weg ", betonte Rolfes.

Vogts fordert DFB und DFL zu Zusammenarbeit auf

Auch Ex-Bundestrainer Berti Vogts hatte zuletzt zu mannschaftlicher Geschlossenheit innerhalb des deutschen Fußballs aufgerufen und eine gemeinsame Analyse des DFB und der DFL nahegelegt. "Die Trainer des DFB und der Liga sollten sich treffen, um gemeinsam zu analysieren, warum es zuletzt in die falsche Richtung gelaufen ist", sagte der 74-Jährige in einer Kolumne der Rheinischen Post. Ein wichtiger Aspekt sei, über den Tellerrand zu schauen. "Die Klubs sehen doch im Europapokal die Trends in anderen Ländern, es ist ganz wichtig, rüberzuschauen nach England, Spanien, Frankreich, in die Niederlande und nach Italien: Was machen sie da anders, was können wir adaptieren?", sagte Vogts.