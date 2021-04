Leverkusen-Sportdirektor Simon Rolfes: Darum bleibt Rudi Völler nach dem Rückzug ein "wichtiger Ratgeber"

Völler hatte zuletzt Einblicke in seine Entscheidungsfindung gegeben, seine derzeitige Funktion 2022 aufgeben zu wollen. "An Weihnachten habe ich das Thema mit meiner Frau Sabrina besprochen. Seither steht fest: 2022 ist für mich Schluss. Zumindest in dieser Form", sagte der Weltmeister von 1990, der 1994 als Spieler nach Leverkusen kam.

Gänzlich zufrieden ist er mit seiner Zeit bei der Werkself nicht, sieht in der Vergangenheit stattdessen einige verpasste Chancen. "Ich bin selbstkritisch genug zu sagen, dass es zu wenig für Bayer Leverkusen war, im DFB-Pokal nur zweimal das Finale erreicht und verloren zu haben: 2009 gegen Werder, 2020 gegen Bayern." Der Klub sei zu häufig gegen Mannschaften ausgeschieden, "gegen die das nicht passieren darf", so Völler. Auch in dieser Saison wird für Bayer kein Titel hinzukommen. In der Bundesliga steht Leverkusen mit 21 Zählern Rückstand zur Spitze auf Rang sechs, im DFB-Pokal (1:2 n.V. gegen RW Essen) und in der Europa League (3:4, 0:2 gegen Young Boys Bern) musste man jeweils überraschend die Segel streichen.