Corona-Fall bei Bayer Leverkusen: Tapsoba fällt nach positivem Test vorerst aus – Chance für Tah?

Corona-Sorgen bei Bayer Leverkusen: Wie der Werksklub am Freitag mitteilte, ist Innenverteidiger Edmond Tapsoba positiv auf das Virus getestet worden. Die Infektion soll schon unmittelbar nach der Rückkehr Tapsobas von der Länderspielreise mit Burkina Faso festgestellt worden sein. Weitere Testungen am Donnerstag und Freitag bestätigten die Diagnose. Der 21-Jährige sei nach dem positiven Test unmittelbar in häusliche Quarantäne geschickt worden. Weil Tapsoba seit seiner Rückkehr nach Leverkusen nicht mit anderen Mitgliedern der Mannschaft in Kontakt gekommen ist, hat der positive Corona-Test zunächst keine weiteren Folgen für den Bundesligisten. Anzeige

Mindestens für das Auswärtsspiel in der Bundesliga bei Aufsteiger Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr, Sky) wird Tapsoba damit fehlen. Weitere Maßnahmen stimme der Verein mit dem zuständigen Gesundheitsamt Köln ab. Werkself-Trainer Peter Bosz muss seine Verteidigung nun vorerst umbauen. Tapsoba hatte bisher in allen sieben Bundesliga-Partien dieser Saison über die volle Spielzeit auf dem Platz gestanden.

Nationalspieler Tah könnte in Bielefeld in die Startelf rücken