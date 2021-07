Offiziell: Tin Jedvaj verlässt Bayer Leverkusen – Wechsel zu Rangnick-Klub Lok Moskau fix

Bayer Leverkusen hat sich nach rund sechs Jahren von Abwehrspieler Tin Jedvaj verabschiedet. Wie die Werkself am Samstag bekannt gab, schließt sich der Innenverteidiger mit sofortiger Wirkung Lokomotive Moskau an. In der russischen Hauptstadt unterschreibt Jedvaj einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

