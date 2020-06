Leverkusen-Trainer Peter Bosz will Überarbeitung des Hygiene-Konzepts - Torjubel wieder möglich?

Auch Trainer Peter Bosz von Bayer Leverkusen hat sich für eine Überarbeitung des Hygiene-Konzepts im deutschen Fußball ausgesprochen. „Es gibt einige Sachen, bei denen ich sage: Lass uns mal nachschauen, ob das immer noch so sein muss“, sagte Bosz am Freitag auf einer virtuellen Pressekonferenz vor dem Spitzenspiel der Werkself gegen den FC Bayern München (15.30 Uhr). Das Konzept ist die derzeitige Grundlage für den Bundesliga -Spielbetrieb, der Mitte Mai nach rund zweimonatiger Coronavirus-Pause wieder aufgenommen wurde.

Wunsch von Peter Bosz: Torjubel trotz Hygiene-Vorschriften ermöglichen

Ähnlich wie Bosz hatte sich in dieser Woche Leverkusens Geschäftsführer Sport Rudi Völler geäußert. Der Weltmeister von 1990 hatte in einem Interview der Bild mit Blick auf das DFL-Konzept angemerkt: "Mittlerweile ist es schwer nachvollziehbar, dass Menschen in Cafés ohne Mundschutz ihren Cappuccino trinken dürfen, während unsere Co-Trainer, die Ersatzspieler und wir Offiziellen auf der Tribüne mit großem Abstand und an der frischen Luft noch eine Maske tragen müssen. Ich würde mir wünschen, dass man da nachjustieren kann." Außerdem hatte Völler die Hoffnung ausgedrückt, dass in der neuen Saison die Stadien zumindest teilweise wieder für Fans geöffnet werden. Die laufende Spielzeit wird wegen der Coronavirus-Pandemie ausschließlich mit Geisterspielen - also ohne Zuschauer - beendet.