Leverkusen-Trainer Hannes Wolf vor Rückkehr zum DFB: "Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch"

Trainer Hannes Wolf wird nach seiner erfolgreichen Acht-Spiele-Mission beim Bundesligisten Bayer Leverkusen aller Voraussicht nach als Jugend-Nationaltrainer zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) zurückkehren. "100 Prozent gibt es im Fußball nie", antwortete Wolf am Freitag auf die Frage, ob nach der Leverkusener Entscheidung für den neuen Trainer Gerardo Seoane seine Rückkehr sicher sei: "Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr hoch, dass ich bald wieder beim DFB bin. Das war der klare Plan, und da freue ich mich drauf." Der DFB hatte die Trainer-Rotation bereits am Mittwoch bestätigt. Demnach übernimmt Wolf dort in Zukunft die sportliche Leitung der U19-Nationalmannschaft.

