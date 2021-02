Leverkusen-Trainer Bosz nach Pokal-Pleite bedient: "Dürfen hier nicht verlieren" - Hradecky "enttäuscht"

Es ist die Überraschung im Achtelfinale des DFB-Pokals. Bundesligist Bayer Leverkusen musste gegen Regionalligist Rot-Weiss Essen überraschend die Segel streichen . Die Werkself, die in der letztjährigen Auflage noch das Finale in Berlin erreicht hatte, unterlag dem klassentiefsten Klub im Wettbewerb mit 1:2 (0:0, 0:0) nach Verlängerung. Entsprechend bedient war Trainer Peter Bosz nach dem Aus gegen den Underdog. " Wir haben gegen eine gute Mannschaft gespielt, aber wir dürfen hier nicht verlieren ", haderte der Bayer-Coach.

Ausreden für das unerwartete Ausscheiden wollte der Übungsleiter der Leverkusener nicht gelten lassen. "Rasen, Regen, Gegner – alles egal. Wir hätten dieses Spiel hier heute gewinnen müssen." Besonders die Reaktion seiner Schützlinge nach der Führung von Leon Bailey in der 105. Minute gefiel Bosz nicht. "Da dürfen wir mit all unserer Erfahrung das Spiel nicht mehr abgeben - unser Fehler", so der 57-Jährige.