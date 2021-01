Leverkusen-Trainer Bosz hält den FC Bayern für verwundbar: "Werden noch mehrere Spiele verlieren"

Trainer Peter Bosz von Bayer Leverkusen hält den Triple-Sieger FC Bayern München in dieser Saison für verwundbar, will aber noch nicht zur Jagd auf die Bayern ausrufen. "Ich denke, die Bayern werden in dieser Saison noch mehrere Spiele verlieren", sagte Bosz am Montag: "Aber es macht nur Sinn, darauf zu schauen, wenn wir selbst unsere Spiele gewinnen." In das direkte Duell am 13. Spieltag (1:2) war Leverkusen noch als Tabellenführer gegangen, vor dem Verfolger-Duell mit Borussia Dortmund am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) liegt Bayer nun sieben Punkte hinter den schon als Hinrunden-Meister feststehenden Münchnern.

