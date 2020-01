Bayer Leverkusen verlängert mit Trainer Peter Bosz: "Handschrift in jedem Spiel erkennbar"

Kurz vor dem Start der Bundesliga-Rückrunde setzt Bayer 04 Leverkusen ein klares Zeichen - und verlängert den Vertrag mit Trainer Peter Bosz langfristig. Der Holländer, der seit etwas über einem Jahr Cheftrainer der Werkself ist, unterzeichnete am Freitag ein neues Arbeitspapier bis 2022.

Der frühere BVB-Trainer sei "ein Trainer, dessen Handschrift in jedem Training und in jedem Spiel erkennbar ist. Er besitzt die wichtige Fähigkeit, ein Team kontinuierlich weiterzuentwickeln", betonte Sport-Geschäftsführer Rudi Völler, der Bosz kurz vor Weihnachten 2018 als Nachfolger des glücklosen Heiko Herrlich installiert hatte. Vor dem Rückrundenauftakt am Sonntag gegen Paderborn (18 Uhr) steht die Werkself aktuell auf dem sechsten Platz - mit Tuchfühlung zum Verfolgerfeld.