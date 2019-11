Bericht: Bayer Leverkusen verpflichtet Exequiel Palacios – wird der Havertz-Erbe zum Schnäppchen?

Hat Bayer Leverkusen schon einen Nachfolger für Mittelfeld-Juwel Kai Havertz gefunden? Wie das argentinische Portal TYC Sports unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, ist die Werkself einmal mehr in Südamerika fündig geworden, wo der Bundesligist ein exzellentes Scouting-Netzwerk unterhält. Demnach wird der argentinische Nationalspieler Exequiel Palacios von River Plate bereits im Winter zu Bayer wechseln. Der Transfer sei bereits fix. Der Kicker geht nicht ganz so weit, berichtet aber von einem intensiven Interesse am Spieler.

Bayer Leverkusen könnte Palacios für geringe Summe bekommen

Für Palacios müssten die Leverkusener Sportchefs nur einen Bruchteil dieser Ablöse in die Hand nehmen. Der Mittelfeldspieler wurde von Bayer bereits in Südamerika gescoutet und soll um die 20 Millionen Euro kosten, berichtet der Kicker. Argentinische Medien berichten sogar von einer geringeren Summe von 13 Millionen - darüber hinaus soll River Plate an einem Weiterverkauf des jungen Spielers prozentual beteiligt werden.

Leverkusen soll in den Verhandlungen zu pass gekommen sein, dass Palacios seinen 2021 auslaufenden Vertrag bei River kategorisch nicht verlängern wollte. Um einen Transfer per Ausstiegsklausel zu umgehen (von den festgesetzten 15 Mio. hätte River aufgrund diverser Abzüge an Spieler und Berater nur 11,5 erhalten), lässt man ihn demnach nun für eine niedrigere Summe von 13 Millionen Euro ziehen, die dafür komplett an den Klub aus Buenos Aires fließen soll.

Havertz-Erbe oder Aranguiz-Nachfolger? Palacios bringt Trainer Bosz Optionen

Die Anwälte beider Klubs sollen laut TYC Sports bereits das Vertragswerk aushandeln, demnach könnte Palacios bereits nach den Spielen gegen Central Córdoba in der Copa Argentina - also bereits im Januar - nach Deutschland wechseln. Mit River Plate, aus dessen exzellenter Jugendabteilung Palacios stammt, gewann der 1,77 Meter große Mittelfeld-Allrounder (der sowohl als Sechser, als auch als Achter oder Zehner zum Einsatz kommen kann) im vergangenen Jahr die Copa Libertadores.

Für Trainer Peter Bosz würde ein Transfer den Beginn eines Umbruchs im Mittelfeld bedeuten: Palacios käme nämlich nicht nur als Havertz-Erbe in Frage, sondern auch als Nachfolger für Charles Aranguiz. Der Vertrag des Chilenen läuft am Ende der Saison nach fünf Jahren aus, eine Verlängerung mit dem 30-jährigen zentralen Strategen hat es bisher nicht gegeben. "Wir bemühen uns und tun alles dafür, dass Charly auch in der kommenden Saison für uns spielt. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns“, sagte Rolfes dem Kicker. Einem möglichen Abgang des Routiniers leistet man offenbar trotzdem Vorschub.

