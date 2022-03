Konkurrenz für Lukas Hradecky? Bayer Leverkusen offenbar an Bielefeld-Torwart Stefan Ortega interessiert

Mit Arminia Bielefeld muss er aktuell noch um den Klassenerhalt bangen. Doch dass Torhüter Stefan Ortega auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielt, scheint immer wahrscheinlicher. Wie der Kicker nun berichtet, hat neben dem FC Bayern offenbar auch Europa-League-Achtelfinalist Bayer Leverkusen Interesse an der 29 Jahre alten Bielefelder Stammkraft. Demnach überlege man bei der Werkself, Ortega im Sommer nach Leverkusen zu holen.

Mit den Rheinländern denkt nun offenbar der zweite deutsche Spitzenklub über eine Verpflichtung von Ortega nach, der in den letzten knapp anderthalb Jahren nach dem Bielefelder Aufstieg die Bundesliga-Überraschung auf der Torwartposition war. Beim FC Bayern soll man Ortega als künftige Nummer zwei hinter Stamm-Keeper Manuel Neuer ins Auge gefasst haben. Sogar einen ersten Kontakt soll es gegeben haben, wie die Bild berichtet. Auch eine Vertragsverlängerung in Bielefeld steht allerdings noch im Raum. In 25 Bundesliga-Spielen in dieser Saison kassierte Ortega 34 Gegentreffer, konnte aber auch sechs Mal eine weiße Weste bewahren.