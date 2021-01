Bericht: Bayer Leverkusen hat Jayden Braaf und Kamaldeen Sulemana im Visier

Ende des vergangenen Jahres war Braaf intensiv beim BVB gehandelt worden. So hatten einige englische Medien sogar schon von einem unmittelbar bevorstehenden Vollzug des Wechsels berichtet. Da die Dortmunder sich mit Blick auf etwaige Einkäufe in diesem Winter allerdings bislang eher zurückhaltend äußerten, scheint auch eine Verpflichtung des niederländischen U18-Nationalspielers nach derzeitigem Stand eher fraglich. Außer die Borussia sollte sich in dieser Wechselperiode doch noch von vorhandenem Personal trennen. Zuletzt war unter anderem Nationalspieler Julian Brandt mit einem Abschied in Verbindung gebracht worden.