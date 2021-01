Fix! Leverkusen macht Transfer von Jeremie Frimpong perfekt – Celtic-Talent kommt für geringe Ablöse

Kurz vor Transferschluss Bayer 04 Leverkusen nochmal nachgelegt und einen weiteren Rechtsverteidiger verpflichtet. Wie die Werkself am Mittwochabend bekannt gab, wechselt Jeremie Frimpong von Celtic Glasgow an den Rhein. Dort unterschreibt der 20-Jährige einen Vertrag bis 2025. Der Abwehrspieler stammt aus der Jugend von Manchester City, wechselte im September 2019 für lediglich 380.000 Euro nach Schottland. Laut transfermarkt.de kostet Frimpong lediglich zwei Millionen Euro Ablöse, weil sein Vertrag am Saisonende ausgelaufen wäre.

