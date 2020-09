Nach Bayer-Gerüchten um Julian Draxler: Rudi Völler erklärt den Plan mit den Havertz-Millionen

Anzeige

Trotz der immensen Einnahmen durch den Verkauf von Nationalspieler Kai Havertz will Bayer Leverkusen mit Zurückhaltung und Augenmaß auf dem Transfermarkt vorgehen. "Es ist selbstverständlich, dass wir die Summe, die wir für Kai bekommen, nicht wieder komplett investieren", sagte Sport-Geschäftsführer Rudi Völler dem Kölner Stadt-Anzeiger und verwies auf die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie. Man müsse daher "mit Augenmaß und wirtschaftlich vertretbar handeln". So seien weitere Transfer angedacht, "aber nicht in den Größenordnungen, wie vielleicht viele glauben."

Draxler zu Bayer? So reagiert Völler Folglich äußerte sich der Weltmeister von 1990 auch zu den Spekulationen um eine Bundesliga-Rückkehr von Julian Draxler zurückhaltend. "Es ist klar, wie so etwas zustande kommt. Er hat gerade zwei Länderspiele gemacht, hat in Paris noch ein Jahr Vertrag, spielt nicht so oft, wie er gern würde, und der Bundestrainer rät ihm, den Verein zu wechseln", meinte Völler und betonte, dass es "zu erwarten" war, "dass es nun viele Gerüchte gibt."

Mit Blick auf die Ablöse dürfte eine Verpflichtung Draxlers für Bayer aber tatsächlich zu stemmen sein. Wie die französische Zeitung Le Parisien berichtet, kann der deutsche Nationalspieler den Klub für 20 Millionen Euro verlassen. Allerdings könnte das Gehalt des 26-Jährigen viele Interessenten abschrecken. Bei Paris St. Germain soll der offensive Mittelfeldspieler, der Havertz in Leverkusen nahezu positionsgetreu ersetzen könnte, rund 7,2 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Ein weiteres mögliches Problem: Leverkusen tritt nach dem fünften Platz in der abgelaufenen Saison vorerst nicht in der Champions League an.