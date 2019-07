Bayer Leverkusen geht bei Ödegaard leer aus - Real-Madrid-Juwel wechselt zu Real Sociedad

Die Entscheidung ist gefallen - gegen Bayer Leverkusen! Real-Madrid-Juwel Martin Ödegaard, der in diesem Sommer lange im Fokus der Werkself stand, wechselt nicht in die Bundesliga. Stattdessen heuert der 20 Jahre alte Norweger für ein Jahr bei Real Sociedad San Sebastian in der spanischen Liga an. Real Madrid verleiht seinen Jungstar, der den Durchbruch bei den Königlichen nie geschafft hatte, damit im dritten Jahr in Folge, diesmal zu Tabellen-Neunten der Vorsaison.

Ödegaard sagt Bayer Leverkusen ab

Wer ist Martin Ödegaard? Sein Name ist vielen Fußball-Fans noch bekannt. Im Alter von 16 Jahren wechselte der heutige norwegische Nationalspieler 2015 für 2,8 Millionen Euro aus der norwegischen Liga zu Real Madrid und unterschrieb einen Vertrag bis 2021. Mit 16 Jahren, fünf Monaten und sechs Tagen gab Ödegaard 2015 als jüngster Spieler in der Klub-Geschichte sein Debüt für das Profi-Team in der spanischen Liga, als er für Superstar Cristiano Ronaldo eingewechselt wurde. Es sollte danach nur noch ein weiteres Pflichtspiel für Real im spanischen Pokal 2016 hinzukommen. Ödegaard konnte sich nicht durchsetzen und wurde 2017 zum SC Heerenveen und 2018 zu Vitesse Arnheim in die holländische Liga verliehen.

"Real möchte ihn gar nicht verkaufen", sagte Leverkusen-Sportdirektor Simon Rolfes noch Ende Juni - und er sollte recht behalten. Allerdings rechnete sich Leverkusen auch Chancen aus: "Manchmal ist eine Leihe gar nicht schlecht, um sich noch etwas mehr Flexibilität zu verschaffen", so der Ex-Spieler, der sich mit dem Real-Profi m Juni noch kurz in Leverkusen getroffen hatte. Doch letztendlich entschied sich Ödegaard für Real Sociedad. Laut Medienberichten soll sich das Mittelfeld-Juwel in San Sebastian bessere Einsatzchancen versprochen haben - auch wenn er bei Bayer den zum BVB abgewanderten Julian Brandt ersetzen hätte können.

