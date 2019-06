Perfekt! Bayer Leverkusen verpflichtet Moussa Diaby von PSG

Nun ist es offiziell! Bayer Leverkusen verpflichtet den französischen Flügelspieler Moussa Diaby von Paris Saint-Germain . Der 19-jährige Franzose gilt als potenzieller Nachfolger von Julian Brandt, der zum BVB gewechselt ist . Bereits am frühen Freitagnachmittag hatte Diaby seinen obligatorischen Medizincheck bestanden. In Leverkusen soll das junge Talent, das laut einem Bericht der Bild für 15 Millionen Euro zu den Rheinländern gewechselt ist , einen Vertrag bis 2024 erhalten.

Dimitar Berbatow, Bernd Schneider, Michael Ballack: Sie alle haben jahrlang ihre Schuhe für Bayer 04 geschnürt. Doch was wurde aus diesen und weiteren ehemaligen Spielern der Werkself? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis von Bayer Leverkusen - und was sie heute machen. ©

Moussa Diaby: Leverkusens zweiter Neuzugang nach Kerim Demirbay

Diaby spielte beim Hauptstadtklub vorwiegend auf dem linken Flügel und stand in der vergangenen Saison 34 Mal für den französischen Meister unter dem deutschen Trainer Thomas Tuchel auf dem Platz. Diaby erzielte dabei vier Tore und brachte es insgesamt auf sieben Assists. Der Vertrag von Diaby war in Paris lediglich bis zur Saison 2020 befristet und PSG benötigt dringend Transfererlöse, um die eigene Bilanz in Sachen Financial Fair Play aufzubessern.