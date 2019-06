Bericht: Bayer Leverkusen will Transfer von Martin Ödegaard - Wird das Real-Juwel Brandt-Nachfolger?

Dimitar Berbatow, Bernd Schneider, Michael Ballack: Sie alle haben jahrlang ihre Schuhe für Bayer 04 geschnürt. Doch was wurde aus diesen und weiteren ehemaligen Spielern der Werkself? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis von Bayer Leverkusen - und was sie heute machen. ©

Transfer von Martin Ödegaard zu Bayer Leverkusen? Das ist das Real-Wunderkind

Wer ist Martin Ödegaard? Sein Name ist vielen Fußball-Fans noch bekannt. Im Alter von 16 Jahren wechselte der heutige norwegische Nationalspieler 2015 für 2,8 Millionen Euro aus der norwegischen Liga zu Real Madrid und unterschrieb einen Vertrag bis 2021. Mit 16 Jahren, fünf Monaten und sechs Tagen gab Ödegaard 2015 als jüngster Spieler in der Klub-Geschichte sein Debüt für das Profi-Team in der spanischen Liga, als er für Superstar Cristiano Ronaldo eingewechselt wurde. Es sollte danach nur noch ein weiteres Pflichtspiel für Real im spanischen Pokal 2016 hinzukommen. Ödegaard konnte sich nicht durchsetzen und wurde 2017 zum SC Heerenveen und 2018 zu Vitesse Arnheim in die holländische Liga verliehen.