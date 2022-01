Ist Azmoun schon der Schick-Nachfolger? Bayer-Manager Rolfes mit Transfer-Klartext

Die ablösefreie Verpflichtung von Mittelstürmer Sardar Azmoun ist bei Bayer Leverkusen offenbar kein Fingerzeig für einen Sommer-Abgang von Patrik Schick. "Er fühlt sich wohl hier und denkt gar nicht daran, den Verein zu verlassen", sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes am Sonntag bei Bild-TV. Der mit 18 Treffern beste Leverkusener Angreifer sei ein ganz wichtiger Baustein für die Zukunft des Klubs, betonte der Manager. Natürlich wolle man mit Schick, der bei Bayer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 hat, auch in die nächste Saison gehen. "Das ist der klare Plan, und darum sind wir fest überzeugt davon, dass es so ist", betonte Rolfe und hob hervor, dass der tschechische Nationalspieler über keine Ausstiegsklausel verfüge. Anzeige

Schick selbst hatte sich zuletzt in einem SPORTBUZZER-Interview zu seiner Zukunft geäußert. "Ich bin sehr glücklich mit meinem Leben in Leverkusen und bei Bayer 04. Generell lebe ich unheimlich gerne in Deutschland, das Land gefällt mir sehr. Deshalb denke ich über einen Transfer, wohin auch immer, überhaupt nicht nach", sagte der 40-Jährige: "Was irgendwann, in einigen Jahren vielleicht, einmal sein wird, wer weiß? Ich habe nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich gern Premier-League-Fußball schaue. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich zwangsläufig auch irgendwann auf der Insel spielen werde."