"Natürlich ist das schade": Leverkusen-Verantwortliche erklären Ausfall von Toptalent Florian Wirtz

Bayer Leverkusen muss in der Bundesliga-Partie am Sonntagnachmittag bei Hertha BSC auf Nationalspieler Florian Wirtz verzichten. Das 18 Jahre alte Toptalent, das von Bundestrainer Hansi Flick für die anstehenden beiden Länderspiele am Donnerstag gegen Liechtenstein und am Sonntag in Armenien nominiert worden war, müsse "wegen muskulärer Probleme am Hüftbeuger passen", twitterte der Werksklub kurz vor der Partie.

