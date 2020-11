Bericht: Bayer Leverkusen will Vertrag mit Moussa Diaby vorzeitig verlängern

Diaby war im Sommer 2019 für 15 Millionen Euro von Paris Saint-Germain nach Leverkusen gewechselt. Für Bayer hat er bisher 48 Pflichtspiele absolviert, in denen er zehn Tore erzielte und neun vorbereitete. In der laufenden Spielzeit gehörte der Flügelspieler bisher zum absoluten Stammpersonal, stand in allen Partien in der Startelf und in sieben von neun Pflichtspielen über die volle Distanz auf dem Platz.