Tiago Tomás einziger VfB-Lichtblick: Bayer Leverkusen marschiert in Richtung Champions League

Knapp eine Woche nach dem rauschhaften 5:2 bei Borussia Dortmund hat Bayer Leverkusen einen weiteren großen Schritt in Richtung Champions-League-Teilnahme gemacht. Die Werkself kam gegen den VfB Stuttgart zu einem 4:2 (1:0) und festigte damit ihren dritten Tabellenrang. Sogar der zweitplatzierte BVB ist nun in Reichweite. Die Dortmunder haben lediglich zwei Zähler mehr als Bayer auf dem Konto, können im Spiel am Sonntag bei Union Berlin aber noch nachlegen. Für den VfB wird es im Tabellenkeller derweil immer dunkler. Die Schwaben warten nun schon seit Mitte Dezember auf einen Sieg und hängen auf dem vorletzten Rang des Klassements fest.

Anzeige