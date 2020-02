DFB-Pokal kompakt: Leverkusen besiegt VfB Stuttgart nach vier Abseits-Treffern und dank Eigentor - Union müht sich in Verl weiter

Ein Eigentor von Fabian Bredlow hat Bayer Leverkusen in einem durchaus kuriosen DFB-Pokal-Spiel den Weg ins Viertelfinale geebnet. Nachdem vier Treffern des Bundesligisten beim 2:1 (0:0) gegen den VfB Stuttgart wegen Abseitsstellungen die Anerkennung verweigert worden war, leistete VfB-Torhüter Bredlow unfreiwillig Schützenhilfe. Nach einer Ecke faustete der Vertreter des angeschlagen Gregor Kobel den Ball aus der Bedrängnis heraus ins eigene Netz (71.).

Kommentar zum DFB-Pokal: Der BVB hängt schon jetzt stark am Haaland-Tropf

SC Verl - Union Berlin 0:1 (0:0)

Robert Andrich hat Union Berlin vor einer Pokal-Blamage bewahrt. Der Bundesliga-Aufsteiger setzte sich nach einem intensiven Spiel dank des Treffers des 25-Jährigen mit 1:0 (0:0) beim Viertligisten SC Verl durch. Die Berliner, die am Samstag bei Borussia Dortmund mit 0:5 untergingen, taten sich über weite Strecken gegen die Ostwestfalen schwer – vor allem bei der Chancen-Kreierung. Trotz drückender Überlegenheit, vor allem in der zweiten Halbzeit, brachte der Distanztreffer von Andrich erst in der 85. Minute die Erlösung für Union.

Die Berliner stehen damit erstmals seit 2001 in der Runde der letzten acht Teams im Cup-Wettbewerb