Bayer Leverkusen kann noch gewinnen - VfL Wolfsburg kriselt nach vierter Pleite in Folge

Bayer Leverkusen hat nach dem Sieg in der Champions League unter der Woche gegen Atlético Madrid auch in der Bundesliga nachlegen können. Beim VfL Wolfsburg gewann die Mannschaft von Trainer Peter Bosz am Sonntag mit 2:0 - zuvor war Bayer vier Spiele ohne Sieg geblieben. Der VfL hingegen hat nach neun ungeschlagenen Ligaspielen zum Start nach dem 0:3 gegen Borussia Dortmund schon die zweite Niederlage einstecken müssen. Wettbewerbsübergreifend war es sogar die vierte Pleite in Folge, im DFB-Pokal hatte es eine 1:6-Klatsche gegen RB Leipzig und in der Europa League ein 1:3 gegen KAA Gent gegeben. In der Bundesliga-Tabelle zogen die Leverkusener (18 Punkte) ebenfalls an Wolfsburg (17) vorbei. Die Mannschaft von Oliver Glasner rutschte ab auf Platz zehn.

Zweimal wechselte der VfL-Coach im Vergleich zum Spiel am Donnerstag gegen Gent, Jerome Roussillon und Felix Klaus rückten für Renato Steffen und Josip Brekalo in die Startelf, Bosz vertraute der siegreichen Elf vom Mittwoch. In einer chancenarmen ersten Hälfte sorgte Karim Bellarabi für das einzige Highlight, allerdings auf nicht ganz legale Art und Weise. Mit einem Schubser gegen Marcel Tisserand verschaffte er sich etwas Platz - den er dann allerdings stark zu nutzen wusste. Im Solo setzte er sich gegen die drei Wolfsburger Jeffrey Bruma, Jerome Roussillon und Josuha Guilavogui mit Power und Glück durch, brachte den Ball im kurzen Eck an VfL-Keeper Pavao Pervan zum 1:0 (25.) unter.

Schluss-Offensive beim VfL Wolfsburg blieb aus

Bei Bayer musste Nationalspieler Kai Havertz bereits nach 42 Minuten ausgwechselt werden, nachdem er sich zuvor mehrfach an den hinteren linken Oberschenkel gegriffen hatte. Die zweite Halbzeit läutete dann Maximilian Arnold mit einem satten Schuss aus 20 Metern ein, Leverkusens Keeper Lukas Hradecky parierte in der 51. Minute stark. Chancen blieben sonst weiterhin eher Mangelware, Nadiem Amiri zielte für Bayer aus 15 Metern knapp daneben (57.). Dem VfL waren die Bemühungen zwar nicht abzusprechen. Doch die Schluss-Offensive, die Wolfsburg gebraucht hätte, um den Negativlauf aufzuhalten, blieb aus. Eine Chance von Wout Weghorst nach Vorlage von Guilavogui war noch die beste Möglichkeit in der 81. Minute. Paulinho (90.) und Kevin Volland (90.+4) vergaben stattdessen die Chance aufs 2:0. Paulinho sorgte dann doch noch für den Treffer. Leverkusen gewann somit das vierte (!) Auswärtsspiel bei den Niedersachsen in Folge.