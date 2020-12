Nach Heimaturlaub in Brasilien: Leverkusen-Verteidiger Wendell mit Corona infiziert

Der Leverkusener Wendell ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, wurde die Infektion des 27-jährigen Linksverteidigers unmittelbar nach dessen Rückkehr aus dem Weihnachtsurlaub in seinem Heimatland Brasilien diagnostiziert. Wendell hatte demnach seither keinen Kontakt zur Mannschaft und zum Betreuerstab von Bayer Leverkusen und befindet sich in häuslicher Quarantäne.

