Bundesliga im Liveticker: Bayer Leverkusen erwartet Werder Bremen

Die Schlüsselspiele mehren sich. Gut eine Woche nach dem furiosen 4:2 (1:1) gegen den FC Schalke 04 steht Werder Bremen das nächste wegweisende Duell bevor. Am Sonntag beim direkten Konkurrenten Bayer 04 Leverkusen (13.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) geht es für das Team von Trainer Florian Kohfeldt um die Frage: Anschluss wieder verlieren oder plötzlich wieder mittendrin im Kampf um die Europacup-Plätze sein? "Für uns ist es sehr wichtig, nach Leverkusen zu fahren und einen offensiven Gedanken zu haben", sagte Kohfeldt am Freitag.

Gegen Schalke war es so etwas wie die letzte Chance, doch noch in das Europapokalrennen einzugreifen. Nun in Leverkusen kann Werder seinem großen Ziel noch ein größeres Stück näher kommen - oder eben auf den Stand von vor einer Woche zurückfallen. Kohfeldts Devise heißt daher: Angriff. "Wir wollen ihnen auch offensiv wehtun, denn gegen sie 90 Minuten keine Torchancen zuzulassen, das schafft aktuell keine Mannschaft", sagte der Coach.

Seit Peter Bosz Heiko Herrlich in der Winterpause als Chefcoach ablöste, läuft es für die Rheinländer deutlich besser. Vor allem dank einer spektakulären Offensive gelang der Sprung auf Rang fünf nach 25 Spielen. Mit 42 Zählern hat Leverkusen noch sechs Punkte Vorsprung auf die Bremer, die bei einer Niederlage ihre Gedanken an Europa erst einmal wieder beenden könnten.