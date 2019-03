Wer hätte das gedacht? Vor der Partie Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen am Sonntag (13.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) in der Fußball-Bundesliga ist die Werkself hinter dem FC Bayern München die beste Mannschaft der Rückrunde. Trotz Niederlage zum Start holte die Mannschaft mit dem neuen Trainer Peter Bosz (55) 18 von 24 möglichen Punkten und scheint das offensive 4-3-3-Spielsystem des Niederländers antizipiert zu haben.

Und bei Werder Bremen brauchen die Fans auch nicht eben über Langeweile zu klagen! Sollte Werder in der BayArena ein Tor gelingen, dann wäre dies ein neuer Klubrekord mit 27 Partien mit mindestens einem Bremer Treffer. Zum letzten Mal gab es in einem Spiel mit Beteiligung von Werder Bremen im Mai 2018 ein 0:0 - und das war ein Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Auch der Blick auf das Hinspiel lässt nicht auf einen tristen Fußball-Sonntag schließen: Beim 2:6 im Weserstadion boten beide Mannschaften ein Offensiv-Spektakel. Für Bayer war es eine der besten Leistungen unter dem am 23. Dezember 2018 entlassenen Ex-Coach Heiko Herrlich. Schon zur Pause führte die Bayer-Elf mit 3:0.

Das sind die Stimmen zum 1:1 des VfL Wolfsburg gegen den SV Werder Bremen Robin Knoche (Spieler des VfL Wolfsburg): "Wir haben einen Konkurrenten um die internationalen Plätze auf Abstand gehalten. In der ersten Hälfte waren wir das spielbestimmende Team. Am Ende ist es ärgerlich, dass wir uns ein Tor fangen. Uns fehlte der letzte Zug zum Tor." ©

Anzeige

,,Wir müssen nach Leverkusen fahren und ihnen offensiv auch wehtun", fordert Werder-Coach Florian Kohfeldt (36) nach dem 4:2-Heimerfolg gegen den FC Schalke 04 am vergangenen Freitag, ,,bei Leverkusen ist alles sehr gut aufeinander abgestimmt und dann haben sie ein hohes Tempo." Für den Saison-Endspurt ist es Kohfeldt, wie er im Kicker (Donnerstags-Ausgabe) erzählt, optimistisch: ,,Wir sind neun Spieltage vor Schluss wirklich noch dabei und müssen den Anspruch nicht künstlich hochhalten. Das freut uns. Wir wollen Spiele gewinnen - und dann schauen, was dabei rauskommt." Mit einem Auswärtssieg und dann 39 Punkten könnte am Ende dieses Spieltags schon mal Platz 8 rauskommen, zum Hoffenheim am Samstag in Stuttgart (1:1) nicht wirklich vorlegen konnte. Milos Veljkovic wird Werder gesperrt fehlen. Nuri Sahin und Davy Klaassen müssten im Falle einer Gelben Karte ihre Sperre nach der Länderspielpause in der Partie bei Mainz 05 absitzen. Bei den Leverkusenern ist ein Trio von der ,,gelben Gefahr" bedroht: Karim Bellarabi, Dominik Kohr und Wendell könnte es im richtungweisenden Spiel gegen 1899 Hoffenheim dann auf die Tribüne bringen. ,,Milot Rashica kenne ich noch sehr gut", sagte Peter Bosz über den Gegner aus Bremen, ,,er hat noch bei mir bei Vitesse Arnheim gespielt. Werder Bremen ist eine Mannschaft, die gern offensiven Fußball spielt." In Diensten von Borussia Dortmund beendete ein 1:2 gegen Werder im Dezember 2017 die Zeit von Peter Bosz als BVB-Coach...

Claudio Pizarro: Bilder seiner Karriere Claudio Pizarro - im Februar 2019 und im September 1999. Kaum ein Spieler kann auf eine so lange Bundesliga-Karriere zurückblicken wie die Legende von Werder Bremen. Der SPORTBUZZER zeigt die Bilder seiner Karriere. ©

Wie sehe ich das Spiel Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen live im TV?

Das Heimspiel von Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen wird am Sonntag live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Moderator Jan Henkel und Matthias Sammer melden sich ab 12.30 Uhr mit Studiogästen aus der BayArena. Mögliche Kommentatoren: Philipp Eger, Robby Hunke, Matthias Stach oder Tobi Fischbeck.

Wird die Partie Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen live im Free-TV übertragen?

Nein, Eurosport hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen ist am Sonntag ab 21.45 Uhr in den ARD-Regionalprogrammen zu sehen. Sky-Kunden sehen die Partie am Sonntag ab 21 Uhr in einer längeren Zusammenfassung in der Sendung ,,Alle Spiele, alle Tore.". DAZN bietet seinen Abonnenten 40 Minuten nach Abpfiff einen ersten Zusammenschnitt an.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar. Auch die Kunden von Amazon Prime können das Spiel mit entsprechendem Abo ebenfalls im Livestream sehen - und dank einer vorinstallierten App auch auf einem großen TV-Gerät genießen.. Im Eurosport-Free-TV-Sender Eurosport 1 ist das Warm-up zum Spiel ab 19.30 Uhr frei verfügbar.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Sonntag einen Liveticker zum Spiel Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen an. Aktuelle Infos über alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 13.15 Uhr.

Mehr anzeigen

ANZEIGE: #GABFAF-Hoodie für 20 Euro! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.