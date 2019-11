Transfer-Doppelschlag? Bayer Leverkusen wohl mit Interesse an zwei Barcelona-Talenten

Bayer Leverkusen ist in dieser Saison die Wundertüte der Bundesliga: Schwache Vorstellungen wie beim 0:3 gegen Eintracht Frankfurt im Oktober wechseln sich mit Energie-Leistungen wie beim 2:1-Sieg gegen Atlético Madrid in der Champions League ab. Nach einer Hinrunde voller Aufs und Abs belegt die Werkself unter Trainer Peter Bosz aktuell den achten Platz in der Bundesliga. Überrascht Leverkusen nun auch auf dem Transfermarkt? Laut Berichten der spanischen Zeitungen Mundo Deportivo und Sport hat Bayer 04 gleich zwei Talente des FC Barcelona im Visier. So soll Leverkusen Interesse an Rechtsverteidiger Moussa Wagué und Innenverteidiger Jean-Clair Todibo haben.