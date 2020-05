Bayer-Star Havertz bricht Bundesliga-Rekord und muss verletzt raus - Bosz reagiert

Was war passiert? Nach einem harten Zweikampf, bei dem der Freiburger Roland Sallai Havertz am rechten Knie traf, musste der DFB-Star an der Seitenlinie behandelt werden, wenig später ausgewechselt werden. Er humpelte zur Tribüne, auf der die Leverkusener Ersatzspieler saßen - mit einer blutigen Verletzung am Knie. Muss Bayer möglicherweise im Heimspiel gegen den FC Bayern am kommenden Samstag (15.30 Uhr) auf Havertz verzichten?