Das "Spiel des Jahrhunderts" fällt für den Bremer SV erst einmal aus: Wegen mehrerer Corona-Fälle bei dem Amateurklub aus der fünften Liga hat der Deutsche Fußball-Bund das für Freitagabend geplante DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern München am Dienstag abgesetzt. Die Bremer gaben auf ihrer Internetseite "positive Corona-PCR-Tests und damit verbundene Infektionen innerhalb des gesamten Spielerkaders" bekannt. Das Gesundheitsamt der Hansestadt schickte daraufhin die komplette Mannschaft in Quarantäne. Bei Borussia Dortmund befinden sich hingegen nur zwei Spieler in häuslicher Isolation. Ist die Austragung des Spiels auch gefährdet? Der SPORTBUZZER beantwortet die wichtigsten Fragen vor dem Pokal-Start.

Wann wird die Partie Bremer SV gegen FC Bayern nachgeholt? Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Über die Neuansetzung will der DFB nach eigenen Angaben aber "schnellstmöglich entscheiden". Nach SPORTBUZZER-Informationen trifft der Verband noch an diesem Mittwoch die Entscheidung.

Welche Auswirkungen hat die Absage auf die Auslosung? Auch die Auslosung der zweiten Hauptrunde muss verschoben werden, da in der 2. Runde noch in zwei Töpfen gelost wird - der Bremer SV würde bei einem Weiterkommen im Amateur-Topf liegen, die Bayern im Profi-Topf. Es wäre sportjuristisch anfechtbar, wenn trotzdem gelost würde. Anders war der Fall in der vergangenen Pokal-Saison bei der Verlegung der Viertelfinal-Partie Werder Bremen gegen Jahn Regensburg, da nur noch in einem Topf gelost wurde. Nach SPORTBUZZER-Informationen wird der neue Termin der Auslosung zeitnah nach dem neuen Spieltermin bekanntgegeben.

Was wird aus der geplanten TV-Übertragung? Sport1 wollte eigentlich das Spiel am Freitag live im Free-TV übertragen. Jetzt zeigt der TV-Sender am Freitag ab 20.15 Uhr eine Folge von "Die PS Profis - 10 Zylinder". Beim Nachholtermin wird Sport1 das Spiel übertragen. Die Partien TSV 1860 München gegen SV Darmstadt und Dynamo Dresden gegen SC Paderborn werden nicht am Freitagabend im frei empfangbaren Fernsehen laufen. Pay-TV-Sender Sky überträgt die beiden Spiele exklusiv.

Was passiert mit den Eintrittskarten für das Bayern-Spiel? Das Spiel gegen den deutschen Rekordmeister ist weiterhin im Bremer Weserstadion geplant. Insgesamt 14.000 Zuschauer sollen die Partie live verfolgen. Der Bremer SV werde die mit der Absage verbundenen Folgen "insbesondere für den Kartenverkauf schnellstmöglich prüfen und zeitnah entsprechende Informationen auf unseren Kanälen veröffentlichen", teilte der 2. Vorsitzende Alfons van Werde mit: "In diesem Zusammenhang würden wir uns riesig freuen, wenn die bisherigen Karteninhaber trotz der Terminverschiebung weiterhin beim Pokalspiel dabei sind und unsere Mannschaft sowie den ganzen Verein unterstützen."