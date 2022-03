Nach Herzmuskelentzündung: Bayern-Profi Alphonso Davies zurück im Lauftraining

Der FC Bayern verzeichnet positive Nachrichten über Alphonso Davies. Als der "erste Schritt in Richtung Comeback" bezeichnen die Münchner am Sonntagvormittag die Rückkehr des 21-jährigen Linksverteidigers auf den Trainingsplatz. Der Kanadier absolvierte erstmals seit fast zwei Monaten eine Laufeinheit auf dem Trainingsgelände des deutschen Rekordmeisters an der Säbener Straße.

Anzeige