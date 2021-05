Bayern-Aufstellung gegen Augsburg fix: Startelf-Einsatz für Alaba und Boateng - Martinez auf der Bank

"Servus Hansi!" "Servus Triple-Helden!" Ein emotionaler Tag steht an beim FC Bayern. Auf der großen Bühne verabschieden sich am Samstag (15.30 Uhr/Sky) neben dem Sieben-Titel-Coach Hansi Flick in David Alaba, Jérôme Boateng und Javi Martínez drei Stars, die den deutschen Rekordmeister sportlich ein goldenes Jahrzehnt lang geprägt haben. "Ich kann garantieren, dass alle drei spielen werden", kündigte Flick bereits am Freitag an. Inzwischen ist klar: Alaba und Boateng stehen in der Startelf der Münchner im Heimspiel gegen den FC Augsburg. Martinez sitzt vorerst auf der Bank. Anzeige

Große Gefühle werden garantiert geboten in der Arena. Nach dem Abpfiff der 58. Bundesliga-Saison und einem letzten Einsatz im neuen, schwarz-goldenen Münchner Auswärtstrikot können Alaba, Boateng und Martínez noch ein letztes Mal mit der Meisterschale posieren. Immerhin 250 Zuschauer dürfen in der 75.000 Besucher fassenden Allianz Arena dabei sein. Die Servus-Fraktion mit Flick, Alaba, Boateng, Martínez sowie den Co-Trainern Hermann Gerland und Miroslav Klose erhielt jeweils fünf Eintrittskarten für ihre Familien. Neben den zahlreichen Abschieden befindet sich Robert Lewandowski noch auf Rekordjagd. Der 32 Jahre alte Pole will mindestens Treffer Nummer 41 bejubeln, um Bayern-Legende Gerd Müller zu übertrumpfen und damit alleiniger Saison-Rekordschütze zu werden. Natürlich steht Lewandowski auch in der Startelf.

"Ob mir äußerlich die Tränen kommen, kann ich jetzt noch nicht sagen – aber innerlich mit Sicherheit", sagte der 28-jährige Alaba. Er verlässt die Bayern nach einem gescheiterten Vertragspoker ablösefrei - vermutlich Richtung Real Madrid. Wohin es die jeweils 32 Jahre alten Boateng und Martínez zieht, haben die Veteranen noch nicht verraten. Der 22. Mai 2021 markiert eine Zäsur beim FC Ruhmreich. Das Defensivtrio gehörte zu den historischen Triple-Teams 2013 und 2020. Mit zehn Meistertiteln ist Alaba deutscher Rekordchampion gleichauf mit Thomas Müller. Boateng und Martínez wurden neunmal Meister.