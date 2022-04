Bayern-Aufstellung gegen Augsburg fix: Süle fällt aus – Nagelsmann rotiert Goretzka und Sané in die Startelf

Der FC Bayern München will sich mit einem Heimsieg gegen den FC Augsburg vor dem Champions-League-Rückspiel gegen den FC Villarreal ein Erfolgserlebnis holen. "Das ist ein wichtiges Spiel. Wir haben keine große Toleranzgrenze mehr für Wackler und Ausrutscher", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor der Partie in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky). In der Hinrunde hatten die Augsburger überraschend 2:1 gewonnen.

