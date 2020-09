Bayern-Aufstellung fix: Flick rotiert Lewandowski auf die Bank - Davies zurück in der Startelf

Der FC Bayern München ist - zumindest was die Titelausbeute angeht - vorerst am Zenit angekommen. Gegen den FC Sevilla (2:1 n.V.) sicherten sich die Münchner am vergangenen Donnerstag nach der Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League die vierte Trophäe in diesem Kalenderjahr. Am Sonntag will das Team von Hansi Flick gegen die TSG Hoffenheim (15.30 Uhr, so könnt ihr es sehen!) auch in der Bundesliga wieder nach ganz oben. Flick zollt der Mehrfachbelastung - am Donnerstag musste der FCB noch im UEFA-Supercup gegen den FC Sevilla ran - Tribut und rotiert Sturmstar Robert Lewandowski aus der Startelf. Für den Polen rückt Youngster Joshua Zirkzee in die Anfangsformation. Auch Alphonso Davies darf von Beginn an ran.