Bayern-Aufstellung gegen Bochum fix: Ulreich startet für Neuer – Nagelsmann baut weiter auf Süle

Der FC Bayern München will gegen den VfL Bochum seine Tabellenführung in der Bundesliga weiter ausbauen. Der Rekordmeister gastiert am Samstag (15.30 Uhr, Sky) beim Tabellenelften. Bayern-Coach Julian Nagelsmann ist gegen die Bochumer auf Routinier Sven Ulreich angewiesen, der den verletzten Nationaltorhüter Manuel Neuer ersetzen muss.

Im Vergleich zum 7:0-Schützenfest im Hinspiel erwartet der Bayern-Coach vom VfL diesmal mehr Gegenwehr. "Bochum hat sich stabilisiert, gerade zu Hause", sagte der 34-Jährige. Zumal sei es für den Außenseiter ein "Highlightspiel" vor wieder zugelassenen rund 8500 Zuschauern. "Der Gegner wird uns alles abfordern", glaubt Nagelsmann, der auf einen etwas veränderten Kader im Vergleich zur Vorwoche zurückgreifen kann.

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern beim VfL Bochum Sven Ulreich ©

Neben Neuer fehlt auch Jamal Musiala, der an Corona erkrankt ist. Weiter nicht mit dabei sind Bouna Sarr nach dem Gewinn beim Afrika-Cup und Josip Stanisic, der sich nach überstandenem Muskelbündelriss noch im Aufbautraining befindet. Niklas Süle steht nach der Bekanntgabe seines ablösefreien Wechsels im Sommer zu Borussia Dortmund erneut in der Startelf. Er kommt in der Viererkette neben Dayot Upamecano zum Einsatz. Auf den Außenbahnen verteidigen Lucas Hernandez und Benjamin Pavard. Corentin Tolisso sitzt nur auf der Bank.