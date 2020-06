Bayern-Aufstellung fix: Flick setzt gegen Bayer Leverkusen wieder auf Boateng - Thiago auf der Bank

Sieben Punkte Vorsprung bei fünf noch ausstehenden Spielen: Der FC Bayern München könnte sich im Titelkampf der Liga wohl selbst eine Niederlage bei Champions-League-Anwärter Bayer Leverkusen (hier im SPORTBUZZER-Liveticker) erlauben. Mit einem Erfolg im Rheinland will der Rekordchampion aber den nächsten Schritt in Richtung achter Titel in Serie machen."Wir sind gierig auf Tore und wollen Spiele gewinnen“, kündigte Trainer Hansi Flick an.

Im folgenden Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach könnten die Münchner den Titel, wenn wirklich alles nach Plan läuft, womöglich sogar schon perfekt machen. In der Hinrunde verloren die Bayern gegen beide Champions-League-Anwärter jeweils mit 1:2. Es waren die einzigen Niederlagen in den bislang 25 Pflichtspielen mit Flick als Cheftrainer. Zwischen Leverkusen und Gladbach geht es für die Bayern am Mittwoch zudem noch gegen Eintracht Frankfurt um den Einzug ins DFB-Pokalfinale.