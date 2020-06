Bayern-Aufstellung fix: Hansi Flick setzt auf Lewandowski, Müller und Goretzka - Gnabry fehlt

Der FC Bayern München ist auf der Jagd: In den kommenden Wochen wollen die Münchner nicht nur den 30. Meistertitel in der Bundesliga unter Dach und Fach bringen, sondern auch zum insgesamt 20. Mal den DFB-Pokal gewinnen. Am Mittwoch empfängt die zuletzt in Deutschland alles überragende Mannschaft von Trainer Hansi Flick im Pokal-Halbfinale Eintracht Frankfurt, die im Sondertrikot spielen, (20.45 Uhr/Sky und Das Erste) in der Allianz Arena. Flick vertraut in seiner Aufstellung vor allem auf Bewährtes.

Flick setzt in der Startelf-Aufstellung erneut auf Robert Lewandowski und Thomas Müller. Beide kassierten am Wochenende beim 4:2 gegen Bayer 04 Leverkusen jeweils ihre fünften Gelben Karten, sind am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach gesperrt. Eine personelle Rotation hatte der Trainer zuvor nicht gänzlich ausgeschlossen. "Ich hatte heute nicht das Gefühl, dass ein Spieler müde ist", betonte der Trainer auf der Pressekonferenz am Dienstag. "Ich achte sehr darauf, wer Pause braucht. Es kann sein, dass ich das ein oder andere ändere, aber es ist noch nichts entschieden." Serge Gnabry musste kurzfristig wegen einer Rückenprellung passen.

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern im DFB-Pokal gegen Frankfurt Manuel Neuer ©

Trotz der Überlegenheit, die der FCB in den vergangenen Wochen gegen praktisch jeden Gegner entfaltete, warnt Flick vor der Eintracht. Die Hessen hätten "enorm viel Erfahrung gerade mit Pokalspielen. Ob in der Europa-League oder in den letzten Jahren auch im Pokal", sagte der 55-Jährige. "Sie können auf den Punkt da sein, damit rechne ich. Sie haben enorme Qualität und spielen mit viel Leidenschaft. Sie setzen den Gegner unter Druck und jagen jedem Ball nach. Wir müssen konzentriert sein und Fehler minimieren." 2018 hatte die SGE die Münchner im letzten Spiel unter Trainer-Legende Jupp Heynckes kalt erwischt und den DFB-Pokal gewonnen.

Frankfurt gewann in Hinrunde 5:1 gegen Bayern

Die Frankfurter Eintracht will den FC Bayern erneut Niederlagen beibringen wie im Finale 2018 oder in der Hinrunde dieser Saison, als man sogar mit 5:1 gewinnen konnte. Es war das letzte Spiel von Ex-SGE-Trainer Niko Kovac bei den Bayern. Verzichten muss Trainer Adi Hütter auf Flügelflitzer Filip Kostic, der nach seiner Roten Karte im Viertelfinale gegen Werder Bremen gesperrt ist.