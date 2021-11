Bayern-Aufstellung fix: Nagelsmann gegen Arminia Bielefeld mit Quarantäne-Rückkehrern auf der Bank

Nach der turbulenten Jahreshauptversammlung am vergangenen Donnerstag hat der FC Bayern München im Bundesliga-Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am Samstag (18.30 Uhr, Sky) die Chance, zumindest sportlich wieder Ruhe in den Klub zu bringen. Erfreulich aus Sicht von Trainer Julian Nagelsmann: Dem Coach stehen gegen die Ostwestfalen zumindest als mögliche Wechsel-Optionen mehrere Profis wieder zur Verfügung, die zuletzt Corona-bedingt in Quarantäne waren. Neben Serge Gnabry, Jamal Musiala und Michael Cuisance sind dies auch Niklas Süle und Josip Stanisic. Die beiden Letztgenannten waren selbst infiziert, während die übrigen Drei nur als Kontaktpersonen eingestuft worden waren.

In der Startelf verlässt sich Nagelsmann aber weitgehend auf die Akteure, denen er unter der Woche auch beim 2:1-Erfolg in der Champions League bei Dynamo Kiew vertraut hatte. Zurück im Team ist Innenverteidiger Dayot Upamecano, der in der Königsklasse gesperrt war. Zunächst auf der Bank sitzen die Quarantäne-Rückkehrer um Gnabry und Süle.

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern München gegen Arminia Bielefeld Manuel Neuer ©

Mit einem Sieg gegen Bielefeld würden die Bayern die Tabellenführung verteidigen, nachdem Borussia Dortmund am Samstagnachmittag durch ein 3:1 beim VfL Wolfsburg die Spitze übernahm. Die Arminia kommt als krasser Außenseiter in die Allianz Arena, doch die Münchener sollten gewarnt sein: In der vergangenen Saison entführte der damalige Aufsteiger bei einem spektakulären 3:3 einen Zähler aus der bayerischen Landeshauptstadt. Anzeige

Bei den Gästen steht Mittelfeldakteur Patrick Wimmer wieder in der Startelf. Der 20-Jährige hatte zuletzt nach einer Kopfverletzung Probleme mit seiner Gesichtsmaske und musste gegen Wolfsburg ausgewechselt werden.