Bayern-Aufstellung fix: Roca ersetzt Goretzka gegen Hoffenheim

Der FC Bayern will in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim Revanche nehmen. In der Hinrunde musste sich der Rekordmeister deutlich mit 1:4 geschlagen geben. Nach drei Siegen in der vergangenen englischen Woche soll für die Münchner nun am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der heimischen Arena der nächste Erfolg her.

Anzeige