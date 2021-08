Bayern-Aufstellung fix: So ersetzt Nagelsmann im DFB-Pokal Lewandowski, Goretzka und Neuer

Der FC Bayern startet gleich ohne mehrere Stars in den DFB-Pokal. Der Münchner Rekordchampion tritt am Mittwoch (20.15 Uhr/Sport1 und Sky) beim krassen Außenseiter Bremer SV ohne Torwart Manuel Neuer, Torjäger Robert Lewandowski und Mittelfeldspieler Leon Goretzka an. Das Trio wird von Trainer Julian Nagelsmann für die Nachholpartie geschont. Zudem sitzen die Stammspieler Dayot Upamecano, Alphonso Davies und Serge Gnabry vorerst auf der Bank.

Torwart Neuer hatte nach dem Supercup über Probleme am rechten Fuß geklagt. Nach dem 3:2 am Sonntag in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln habe es nun wenig überraschend eine leichte Reaktion gegeben, berichtete der Coach unbesorgt. Für ihn rückt Sven Ulreich zwischen die Pfosten. Stürmer Lewandowski und Mittelfeldspieler Goretzka sollen in München trainieren. Für sie feiern Eric Maxim Choupo-Moting und Corentin Tolisso ihre Startelf-Debüts in dieser Saison. Zudem rücken unter anderem auch Neuzugang Omar Richards und Bouna Sarr in die erste Mannschaft. In der Offensive setzt Nagelsmann zudem ein Zeichen: Trotz der zuletzt schwachen Leistung von Leroy Sané gegen Köln darf der Nationalspieler gegen die Bremer von Beginn an spielen.