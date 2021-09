Bayern-Aufstellung gegen den VfL Bochum fix: Gnabry zurück in der Startelf – Musiala nur auf der Bank

Nach zwei eindrucksvollen Siegen will der FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) seine Erfolgsserie gegen Aufsteiger VfL Bochum fortsetzen. "Wir wollen den Schwung mitnehmen, erfolgreich bleiben in der Liga und wieder drei Punkte holen", sagte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Heimspiel in der Bundesliga. "In der Bundesliga sind wir aktuell nicht da, wo wir sein wollen, sondern nur auf Platz zwei." Anzeige

Beim 4:1 in Leipzig in der Bundesliga und dem 3:0 in Barcelona in der Champions League präsentierten sich die Münchner in starker Verfassung. Diese wollen sie auch gegen den Aufsteiger aus dem Ruhrpott dokumentieren. Ein besonderes Spiel ist die Partie für den gebürtigen Bochumer Leon Goretzka, der seinen Bayern-Vertrag in dieser Woche bis ins Jahr 2026 verlängerte. Nagelsmann verriet bereits einen Tag vor dem Heimspiel, dass der 26-Jährige gegen seinen Ex-Klub gesetzt ist. Und auch sonst nimmt der Chef-Coach nur drei Änderungen im Vergleich zum Champions-League-Spiel in Barcelona vor.

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen den FC Barcelona Manuel Neuer ©

Im Vergleich zum Barca-Duell rücken Serge Gnabry, Lucas Hernandez und Josip Stanisic für Jamal Musiala, Dayot Upamecano und Benjamin Pavard in die Startelf. Der zuletzt noch eingewechselte Kingsley Coman musste sich derweil sich einem Eingriff am Herzen unterziehen. "King wurde operiert. Er hatte einen leichten zusätzlichen Herzschlag, eine kleine Herzrhythmusstörung", berichtete Trainer Julian Nagelsmann. Die Probleme beim französischen Nationalspieler, der phasenweise wiederholt kurzzeitig über Atemprobleme geklagt hatte, seien nun durch eine Verödung behoben worden. Außer Coman fällt auch dessen Landsmann Corentin Tolisso gegen den Aufsteiger aus. Der Mittelfeldakteur fehlt wegen Wadenproblemen.

Bochum VfL-Trainer Thomas Reis fordert einen furchtlosen Auftritt seiner Spieler beim deutschen Meister. "Wer mit Angst in so ein Spiel geht, der sollte gar nicht auflaufen", sagte Reis. "Wichtig ist, dass wir mit breiter Brust auftreten. Wahrscheinlich haben wir deutlich weniger Ballbesitz als in der Vorwoche. Aber für eine Überraschung kann das trotzdem reichen", sagte Reis, dessen Team die ersten beiden Auswärtsspiele der Saison verlor.