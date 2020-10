Bayern-Aufstellung gegen Düren fix: Nübel startet, alle vier Last-Minute-Neuzugänge in der Start-Elf

Unmittelbar aus der Länderspielpause heraus steht für den FC Bayern ein wichtiges Spiel auf dem Programm: Am Donnerstagabend (20.45 Uhr, so könnt ihr es sehen! ) treffen die Münchener im Nachholspiel aus der ersten Pokal-Runde auf den 1. FC Düren. Und auch, wenn die Mannschaft von Trainer Hansi Flick gegen den Fünftligisten haushoher Favorit ist, muss der Triple-Sieger doch wachsam sein. Für viele Spieler des Underdogs ist es das Spiel ihres Lebens – und sie wollen alles geben, um die Flick-Elf zu ärgern.

Da die meisten der Nationalspieler des Pokal-Titelverteidigers in den vergangenen Tagen noch im Einsatz gewesen sind, schlägt am Donnerstag die Stunde der zweiten Reihe. Zahlreiche Stammspieler bekommen eine Pause, dafür dürfen einige Youngster und viele der Sommer-Neuzugänge ran. Unter anderem stehen alle vier Last-Minute-Neuzugänge in der Startelf und kommen zu ihrem Debüt im Bayern-Dress: Marc Roca, Eric Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr und Douglas Costa. Kurios: Auf der Bank nehmen nur Spieler der FCB-Zweitvertretung Platz.