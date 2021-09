Bayern-Aufstellung gegen Dynamo Kiew fix: Serge Gnabry ersetzt Benjamin Pavard

Der FC Bayern will am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) in der Champions League die Tabellenspitze in seiner Gruppe festigen. Nach dem 3:0 vor zwei Wochen beim FC Barcelona soll gegen Dynamo Kiew der zweite Sieg her. "Natürlich war der Sieg in Barcelona gut und wichtig. Aber jetzt steht ein anderer Gegner da, der wieder versucht, uns das Leben schwerzumachen", sagte Nationalspieler Serge Gnabry. "Wir müssen die gleiche Gier haben, das Spiel zu gewinnen." Anzeige

Kiew startete mit einem 0:0 gegen Benfica Lissabon in die neue Saison der Königsklasse. Die Münchner sind klarer Favorit, zumal Trainer Julian Nagelsmann zahlreiche personelle Variationsmöglichkeiten hat. Nur Sven Ulreich, Corentin Tolisso und Kingsley Coman fehlen. "Ein nahezu kompletter Kader ist immer wichtig. Es ist immer eine Grundvoraussetzung, weil es die Konkurrenzsituation schärft", sagte Nagelsmann. Acht Pflichtspielsiege am Stück sorgen für Zuversicht. Der Bayern-Coach nimmt in der Aufstellung im Vergleich zum 3:1-Auswärtssieg bei Greuther Fürth nur eine Änderung vor: Gnabry ersetzt Rechtsverteidiger Benjamin Pavard, der gegen Fürth einen Platzverweis kassierte, in der Champions League jedoch trotzdem spielberechtigt ist. Der Franzose sitzt auf der Bank. Auch Neuzugang Marcel Sabitzer muss weiter auf sein Startelf-Debüt warten.

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen Dynamo Kiew Manuel Neuer ©

Kiew blieb bei vier Remis und drei Niederlagen in den vergangenen sieben Champions-League-Auswärtsspielen sieglos. Den letzten Dreier auswärts gab es in der Gruppenphase 2015 beim 2:0 in Porto. In der heimischen Liga überzeugte Kiew in diesem Jahr mit acht Siegen in neun Spielen bei 25:2 Toren. "Für uns ist es sehr wichtig, dass wir auf so einem hohen Niveau spielen. Wir freuen uns einfach auf das Spiel", sagte Coach Lucescu. "Bayern München ist wirklich eine Maschine. Die Mannschaft ist fast programmiert, zu siegen und Punkte zu holen."