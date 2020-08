Bayern-Aufstellung gegen FC Barcelona fix: Davies in der Startelf, Coman nur auf der Bank

Der FC Bayern will nach 2013 zum zweiten Mal in der Geschichte das Triple holen. Dafür müss der deutsche Doublesieger allerdings am Freitagabend erst einmal den FC Barcelona schlagen. Der Rekordmeister kann gegen die Katalanen in Bestbesetzung antreten - sogar Alphonso Davies steht in der Startelf. Unter der Woche musste er noch pausieren.