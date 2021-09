Bayern-Aufstellung gegen Greuther Fürth fix: Zwei Veränderungen - neue Rolle für Davies

Knapp eine Woche nach der 7:0-Gala gegen den VfL Bochum knöpft sich der FC Bayern am Freitagabend den nächsten Bundesliga-Aufsteiger vor. Trainer Julian Nagelsmann nimmt im Spiel bei der SpVgg Greuther Fürth nominell zwei Veränderungen in seiner Startelf vor. So spielen Dayot Upamecano und Benjamin Pavard wieder von Beginn an. Serge Gnabry, der zuletzt von einer Grippe geplagt wurde, und Josip Stanisic sitzen zunächst auf der Bank. Die Umstellungen könnte taktische Folgen für Alphonso Davies haben, der offensiver als gewohnt zum Zuge kommt und über den Flügel vor allem Impulse nach vorn setzen soll.

