Bayern-Aufstellung gegen Lazio fix: Nübel statt Neuer im Tor - Immobile nur auf der Bank

Trotz der komfortablen Ausgangslage wollen die Bayern aber nicht in Gelassenheit verfallen. " Wenn wir uns nicht gut vorbereiten und Lazio nicht ernst nehmen, könnte es auch ganz schnell nach hinten losgehen ", warnte Flügelstürmer Leroy Sané. "Es ist ein Champions-League-Spiel. Jeder weiß, dass sehr viel passieren kann." Und auch Trainer Hansi Flick erwartet von seiner Mannschaft "eine sehr gute Leistung". Flick stellte klar: "Wir müssen auf der Hut sein".

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen Lazio Rom

Nübel und Sané beginnen für Neuer und Coman

Schon am Dienstag auf der Pressekonferenz hatte Flick angekündigt, dass Welttorhüter Manuel Neuer wegen einer Erkältung ausfallen könnte . Diese Sorgen haben sich nun bestätigt. Neuer steht nicht mal im Kader. Für Neuer beginnt Alexander Nübel und bekommt seinen dritten Einsatz für den deutschen Rekordmeister. Nach der jüngsten Unruhe um den Mangel an Spielzeit für den ehemaligen U21-Nationalkeeper kommt diese Möglichkeit sicher gelegen.

Verzichten muss Flick am Mittwochabend auch auf Kingsley Coman. Der Finaltorschütze von Lissabon plagt sich mit muskulären Problemen, fehlte wie Neuer schon im Abschlusstraining und bekommt eine Pause. Für ihn beginnt Leroy Sané, der am vergangenen Wochenende beim 3:1 (2:0)-Sieg in Bremen auf den offensiven Außen noch den kürzeren hinter Coman und Serge Gnabry gezogen hatte. Niklas Süle muss auf der Bank Platz nehmen.