Bayern-Aufstellung gegen Lazio Rom fix: Flick setzt auf Musiala und Startelf-Rückkehrer Goretzka

Jetzt gilt es für den FC Bayern: Nach den beiden jüngsten Patzern in der Bundesliga gegen Bielefeld (3:3) und Frankfurt (1:2) kann sich die Mannschaft von Trainer Hansi Flick am Dienstagabend (21 Uhr, So könnt ihr das Spiel live sehen!) keinen weiteren Ausrutscher leisten. Denn im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League steht für den Titelverteidiger auswärts bei Lazio Rom schon ein echter Prüfstein auf dem Programm. Doch Flick glaubt daran, dass seine Mannschaft in dem K.o.-Spiel wieder auf den Punkt an alte Erfolge anknüpfen kann: "Wir wissen, was in den letzten Tagen alles passiert ist. Die Belastung war sehr hoch, und der eine oder andere Spieler, der uns gut tut, fehlt. Aber Champions League sind besondere Spiele für uns", sagte Flick am Montag.

