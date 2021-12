Bayern-Aufstellung gegen Mainz 05 fix: Nagelsmann verzichtet auf Rotation – Gnabry zurück im Kader

Trainer Julian Nagelsmann will die Tabellenführung des FC Bayern München in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr, Sky) mit einem Jubiläumssieg festigen. Der 34-Jährige kann gegen den FSV Mainz 05 seinen 100. Sieg in der Bundesliga bejubeln. "Ich hoffe, dass wir auch wegen dieses Jubiläums gewinnen", sagte Nagelsmann. Die Münchner führen die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an. Bei einem eigenen Erfolg und einer Dortmunder Niederlage beim VfL Bochum wären die Münchner vorzeitig Herbstmeister. Anzeige

Verzichten muss der FC Bayern weiter auf Joshua Kimmich und Eric Maxim Choupo-Moting nach deren Corona-Infektionen, auf den angeschlagenen Leon Goretzka sowie auf den an der Wade verletzten Marcel Sabitzer. Serge Gnabry ist dagegen wieder einsatzbereit. "Die Spieler sind gut drauf. Wir meistern den komplizierten Herbst gut bisher", sagte Trainer Nagelsmann, der im Vergleich zum souveränen 3:0-Sieg in der Champions League gegen den FC Barcelona keine Änderungen in der Startelf vornimmt. Neu im Kader ist nur Serge Gnabry, der zuletzt angeschlagen gefehlt hatte.

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern München gegen Mainz 05 Manuel Neuer ©

Dem FSV Mainz 05 steht derweil das wohl schwerste Spiel der Saison bevor. "Natürlich ist die Partie etwas Besonderes", sagte Cheftrainer Bo Svensson. Gelingt den Mainzern sensationell ein Sieg, würden sie in der Tabelle mindestens für eine Nacht in die Europa-League-Ränge springen. Das bisher letzte Gastspiel in München verloren die 05er mit 2:5, nachdem sie zur Pause noch mit 2:0 geführt hatten. Svensson übernahm unmittelbar nach dem Spiel das Traineramt.