Bayern-Aufstellung gegen Mainz fix: Neuer auf der Bank, Nagelsmann gibt Sabitzer neue Chance

Es ist der erste Auftritt als neuer Deutscher Meister für den FC Bayern München am Samstagnachmittag in Mainz (15.30 Uhr, live mit Sky-Ticket [Anzeige]). Nachdem das Team von Trainer Julian Nagelsmann den zehnten Titel in Folge am letzten Wochenende mit dem Sieg gegen Borussia Dortmund klargemacht hatte, geht es für den Rekordmeister heute zum FSV. "Wir werden eine Top-Leistung brauchen. Ich spiele immer gerne in Mainz. Sie sind eine Mannschaft, die etwas probiert und ein cooles Publikum hat“, sagte Trainer Julian Nagelsmann. "Ich freue mich aufs Spiel und sie werden uns einiges, wenn nicht alles abverlangen.“

